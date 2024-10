Lavori in corso a piazza Garibaldi prato e arbusti al posto dei gazebo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità sul progetto di rigenerazione di piazza Garibaldi, a Lavori in corso d’opera arriva una variante al progetto. Cancellati gazebo e parte della pavimentazione per fare spazio ad alberi e un’ampia superficie a prato di circa 300 metri quadrati che si estende dall’area del bersò fino ad inizio di piazza Cavour. Il cambiamento progettuale è stato annunciato dalla Giunta con delibera numero 139 del 17 ottobre: "Il progetto di variante mira a rigenerare la piazza attraverso interventi che migliorano la qualità degli spazi pubblici combinando funzionalità, estetica e sostenibilità. Le soluzioni proposte aumenteranno la vivibilità della piazza integrando elementi di arredo urbano di alta qualità che mirano a valorizzare la prospettiva verso il Castello Visconteo, creando un ambiente che coniuga modernità e rispetto per il patrimonio storico esistente". Ilgiorno.it - Lavori in corso a piazza Garibaldi prato e arbusti al posto dei gazebo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Novità sul progetto di rigenerazione di, aind’opera arriva una variante al progetto. Cancellatie parte della pavimentazione per fare spazio ad alberi e un’ampia superficie adi circa 300 metri quadrati che si estende dall’area del bersò fino ad inizio diCavour. Il cambiamento progettuale è stato annunciato dalla Giunta con delibera numero 139 del 17 ottobre: "Il progetto di variante mira a rigenerare laattraverso interventi che migliorano la qualità degli spazi pubblici combinando funzionalità, estetica e sostenibilità. Le soluzioni proposte aumenteranno la vivibilità dellaintegrando elementi di arredo urbano di alta qualità che mirano a valorizzare la prospettiva verso il Castello Visconteo, creando un ambiente che coniuga modernità e rispetto per il patrimonio storico esistente".

