l'Antica Pizzeria da Michele apre anche a Modena, taglio del nastro in piazza Matteotti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Antica Pizzeria Da Michele arriva a Modena e inaugura proprio oggi - il proprio locale in piazza Matteotti. A gestire il punto vendita sarà il gruppo di imprenditori della Asset Food che ha già in capo i punti vendita di Bari, Bergamo, Taranto, Trieste, Viareggio e Pompei."L’apertura de Modenatoday.it - l'Antica Pizzeria da Michele apre anche a Modena, taglio del nastro in piazza Matteotti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Daarriva ae inaugura proprio oggi - il proprio locale in. A gestire il punto vendita sarà il gruppo di imprenditori della Asset Food che ha già in capo i punti vendita di Bari, Bergamo, Taranto, Trieste, Viareggio e Pompei."L’apertura de

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Antica Pizzeria Da Michele apre nel tempio della Ferrari - Venerdì 25 ottobre 2024, L’Antica Pizzeria Da Michele arriva a Modena, in piazza Matteotti 41. Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria da Michele si trova nel centro storico della città perla dell’Emilia, nel cuore pulsante della ... (Ildenaro.it)

L’Antica Pizzeria Da Michele al fianco dell’Isis “de’ Medici” di Ottaviano per uno speciale corso - “Questo protocollo d’intesa con una realtà come l’Antica Pizzeria Da Michele nasce dal nostro desiderio di portare avanti la strada che abbiamo già intrapreso da tempo, creando i nuovi professionisti del futuro, già preparati al lavoro vero e ... (Ildenaro.it)

L'Antica Pizzeria da Michele a Torino festeggia il compleanno : le pizze della tradizione a 6 euro (come a Napoli) - L'Antica Pizzeria da Michele a Torino festeggia il secondo compleanno e prepara un regalo. Sono passati due anni da quando la storica pizzeria napoletana ha aperto in via San Quintino 2, nei pressi della stazione di Porta Nuova. Domenica 22 ... (Torinotoday.it)

L'Antica Pizzeria da Michele a Torino festeggia il compleanno : pizze allo stesso prezzo di Napoli - L'Antica Pizzeria da Michele a Torino festeggia il secondo compleanno e prepara un regalo. Sono passati due anni da quando la storica pizzeria napoletana ha aperto in via San Quintino 2, nei pressi della stazione di Porta Nuova. Domenica 22 ... (Torinotoday.it)