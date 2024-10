Ilfoglio.it - Lancia il fascio e nasconde la mano. E Vannacci si presenta simpatico birbantello

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo scrittore Errico Buonanno ha proposto una spiegazione brillante dell’efficacia oratoria di. Nel suore simboli fascisti e poire la, facendo finta di non averliti, il generale ripete lo schema fortunato delle canzoncine che ci divertivano da ragazzini, quelle in cui si dice una parola scurrile senza dirla. A noi ci piace la fì, la fì, la figlia dell’ortolano, perché ci dà la fré, la fré, la fresca insalatina. Così facendo,puòrsi come, vittima delle vestali seriose dell’antifascismo che non sanno “farsi una risata”. L’umorismo (è il caso di dirlo: da caserma) è usato qui come veicolo di un doppio messaggio, e chi ha orecchie per intendere intenda. Non è un problema solo italiano, quello dei troll che circumnavigano il fascismo senza attraccare mai apertamente e onestamente la loro flottiglia.