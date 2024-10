La curiosità. Daspo per “l’imbucato“ che esulta con Camarda? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella fotografia iconica di Francesco Camarda che esulta per il gol (poi annullato dal Var) in Milan-Bruges di Champions c’è anche uno sconosciuto che si è “imbucato“ durante i festeggiamenti. Si tratta di un tifoso del Milan, sorridente e con una maglia rossonera (diversa da quella grigia indossata dai calciatori): mentre Camarda viene sollevato da Thiaw e Tomori, alle spalle del gruppo ecco spuntare il tifoso immortalato da telecamere e cellulari: pochi secondi di gioia prima di essere accompagnato fuori dal campo dagli steward. La ricostruzione è stata mostrata dal protagonista dell’invasione in un video caricato dal suo profilo TikTok. Nelle immagini si vede il ragazzo partecipare ai festeggiamenti a ridosso del terreno di gioco, senza la minima opposizione. Sport.quotidiano.net - La curiosità. Daspo per “l’imbucato“ che esulta con Camarda? Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella fotografia iconica di Francescocheper il gol (poi annullato dal Var) in Milan-Bruges di Champions c’è anche uno sconosciuto che si è “imbucato“ durante i festeggiamenti. Si tratta di un tifoso del Milan, sorridente e con una maglia rossonera (diversa da quella grigia indossata dai calciatori): mentreviene sollevato da Thiaw e Tomori, alle spalle del gruppo ecco spuntare il tifoso immortalato da telecamere e cellulari: pochi secondi di gioia prima di essere accompagnato fuori dal campo dagli steward. La ricostruzione è stata mostrata dal protagonista dell’invasione in un video caricato dal suo profilo TikTok. Nelle immagini si vede il ragazzo partecipare ai festeggiamenti a ridosso del terreno di gioco, senza la minima opposizione.

