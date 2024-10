Sport.quotidiano.net - Juve, Chiellini: “Voglio diventare un dirigente affidabile”

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Torino, 25 ottobre 2024 – Studiava da difensore, studiava i movimenti degli attaccanti, i suoi gesti tecnici da migliorare, le situazioni tattiche da monitorare, studia anche ora, dadi rappresentanza nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgio, appese le scarpette al chiodo, è tornato a casa, nellache lo ha accolto per tanti anni da perno della linea difensiva e lui ha ripagato fino in fondo la fiducia, con tanti scudetti e tanti trofei. E’ partita una nuova carriera, dietro una scrivania, non con maglietta e calzettoni ma in giacca e cravatta, ma sempre col bianconero sullo sfondo. Quello di, oggi, è una specie di tirocinio, una nuova gavetta che riparte dopo quella, lunga, agli inizi da calciatore.