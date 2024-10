Terzotemponapoli.com - Inter, Oaktree pronta alla rivoluzione

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Tre dirigenti verso l’addio e la Roma tenta Antonello In casasi sta per verificarsi un terremoto societario. Il fondo americanoha chiuso il suo periodo di ingresso “soft” nella gestione del club ed è pronto a mettere pesantemente manostruttura che ormai da anni, con Zhangguida, vedeva diverse figure centrali nell’organigramma dirigenziale. Tanti secondo Tuttosport sono gli uomini che potrebbero presto dire addio e fra essi ci sono anche volti di primissimo piano e che hanno contribuito a riportare la società nerazzurra al top in Italia e in Europa. Il nome più altisonante, ma anche quello che potrebbe ancora giocare un ruolo chiave e quindi più in bilico è quello di Alessandro Antonello amministratore delegato dell’area amministrativa.