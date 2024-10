Gaeta.it - Incontro Slow Food a Pieve di Compito: un evento per i cuochi della Toscana

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 28 ottobre 2024, il Frantoio Sociale Il Compitese adi, ospiterà undedicato aidell’Alleanza. Questosi propone di promuovere il legame tra ie i piccoli produttori locali, valorizzando i principibuona cucina esostenibilità ambientale. L’rappresenta un’occasione importante per riflettere sulla biodiversità e per discutere pratiche che rispettano la terra e gli animali, nel contestocucina. Presentazione diGrains A partire dalle 10:30, il programma prevede una presentazionerete internazionaleGrains. Questa iniziativa unisce agricoltori, mugnai e fornai in un impegno comune: preservare e valorizzare la biodiversità legata ai cereali attraverso la comunicazione e l’educazione.