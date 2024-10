Il pluripremiato spettacolo “Equitalia” in scena al Teatro Garage (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo “Equitalia”, una produzione Compagnia Sunny Side, scritto e diretto da Massimiliano Aceti, anche attore insieme a Chiara Mancuso.Lo spettacolo fa parte della Rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, un Genovatoday.it - Il pluripremiato spettacolo “Equitalia” in scena al Teatro Garage Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024, alle ore 21, alè inlo”, una produzione Compagnia Sunny Side, scritto e diretto da Massimiliano Aceti, anche attore insieme a Chiara Mancuso.Lofa parte della Rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, un

Firenze - in scena Hotel Borges : lo spettacolo ‘quasi dadaista’ al Teatro Goldoni - Firenze, 24 ottobre 2024 -Un vocabolario di parole e visioni che sembrano affiorare da vecchie amicizie comuni. Ma cosa portano con sé? A che servono? Liberamente ispirato alle atmosfere di Borges e di altri visionari - Cocteau, Petrolini, ... (Lanazione.it)

"In scena a... Baveno" : il 26 ottobre lo spettacolo "Ladro di razza" - Prosegue la stagione teatrale "In scena a... Baveno": sabato 26 ottobre, alle 21, sul palco del centro culturale Nostr@domus, è in programma lo spettacolo "Ladri di razza", della compagnia teatrale C'era l'Acca di Bellinzago Novarese. Opera ... (Novaratoday.it)

Lo spettacolo ‘Home run’ in scena a Monopoli - Con lo spettacolo “Home run” si apre domani, venerdì 25 ottobre alle 21.00 (apertura porte 20.30), la Stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Mariella intitolata ‘Non c’è tempo’, organizzata da Ubuntu e Apad Onlus con il sostegno dell’Assessorato ... (Baritoday.it)

In scena al Teatro del Parco lo spettacolo per i più piccoli "Chi ha paura dei denti di ferro?" - Secondo spettacolo in cartellone al Teatro del Parco per "Domenica a Teatro 2024/25", la rassegna di teatro per bambini e famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven: domenica 27 ottobre, alle ore ... (Veneziatoday.it)