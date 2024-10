Ilgiorno.it - Il bollettino di guerra. Dalle fabbriche ai cantieri: in 8 mesi 5mila infortuni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinquemilain soli otto. Undi. Che mette in guardia il Comitato consultivo provinciale Inail Monza sui rischi nei luoghi di lavoro. Da gennaio ad agosto in provincia glitotali denunciati sono in leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, passando da 5.140 a 5.009. Ma su media mensile è comunque un dato preoccupante: 626denunciati. La media Lombarda sale leggermente (0,8%), in linea con quella milanese (+0,9%); la maglia nera spetta alle province di Como con un incremento del 7,8% e Varese (+7,4%). Pagina nera in Brianza per gli incidenti mortali, più che raddoppiati solo nei primi ottodel 2024, raggiungendo quota 9, mentre nel 2023 erano 4 a fine anno.