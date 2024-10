Hummels risponde ai tifosi della Roma: «Vi svelo perché non sto giocando» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Hummels, difensore della Roma, ha voluto confidare ai tifosi i suoi dubbi sul fatto che non giochi con la squadra di Juric Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, c’è stato un piccolo incontro nel post partita di Roma Dinamo Kiev tra il difensore ex Borussia Dortmund Hummels e i tifosi giallorossi: nella quale alla Calcionews24.com - Hummels risponde ai tifosi della Roma: «Vi svelo perché non sto giocando» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 25 ottobre 2024), difensore, ha voluto confidare aii suoi dubbi sul fatto che non giochi con la squadra di Juric Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, c’è stato un piccolo incontro nel post partita diDinamo Kiev tra il difensore ex Borussia Dortmunde igiallorossi: nella quale alla

