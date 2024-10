Guerra sulla Via dell’Amore. Volano le carte bollate tra Spezia e Riomaggiore (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque Terre (La Spezia), 25 ottobre 2024 – Annunciato qualche mese fa, deliberato ieri. Dalle parole ai fatti: sulla Via dell’Amore sarà Guerra a colpi di carte bollate tra il Comune della Spezia e quello di Riomaggiore, e sarà il Tar a decidere se tutti i residenti della provincia – e non solo quelli delle Cinque Terre – potranno godersi gratuitamente a tutte le ore del giorno lo storico sentiero a picco sul mare riaperto loscorso 26 luglio dopo dodici anni di chiusura per frana. Ieri mattina, la giunta comunale guidata da Pierluigi Peracchini ha approvato il ricorso che a stretto giro di posta sarà depositato al tribunale amministrativo regionale dall’avvocatura civica guidata dall’avvocato Stefano Carrabba. Lanazione.it - Guerra sulla Via dell’Amore. Volano le carte bollate tra Spezia e Riomaggiore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cinque Terre (La), 25 ottobre 2024 – Annunciato qualche mese fa, deliberato ieri. Dalle parole ai fatti:Viasaràa colpi ditra il Comune dellae quello di, e sarà il Tar a decidere se tutti i residenti della provincia – e non solo quelli delle Cinque Terre – potranno godersi gratuitamente a tutte le ore del giorno lo storico sentiero a picco sul mare riaperto loscorso 26 luglio dopo dodici anni di chiusura per frana. Ieri mattina, la giunta comunale guidata da Pierluigi Peracchini ha approvato il ricorso che a stretto giro di posta sarà depositato al tribunale amministrativo regionale dall’avvocatura civica guidata dall’avvocato Stefano Carrabba.

