Fnac Darty raggiunge una partecipazione del 715% in Unieuro | novità sull’operazione di acquisizione

Fnac Darty raggiunge una partecipazione del 71,5% in Unieuro: novità sull'operazione di acquisizione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Fnac Darty ha annunciato un progresso significativo nella sua offerta pubblica di acquisto su Unieuro, superando la soglia minima richiesta del 66,67%. La società ha raccolto il 67,1% del capitale, sommato al 4,4% già detenuto, portando così la sua partecipazione totale a un impressionante 71,5%. Questa notizia porta nuove aspettative per il futuro della catena di elettronica, sottolineando l'interesse strategico di Fnac Darty nel mercato italiano. Dettagli dell'offerta pubblica di acquisto La release ufficiale di Fnac Darty evidenzia che, avendo superato il requisito minimo, la compagnia potrà richiedere la riapertura dei termini per l'offerta. Questo ulteriore periodo di adesione è previsto tra il 4 e l'8 novembre, offrendo così la possibilità ad altri azionisti di unirsi all'operazione.

