Minacce a Saviano e Capacchione | confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso

ROMA, 14 LUGLIO 2025 – La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne nei confronti del boss Francesco Bidognetti e dell’avvocato Michele Santonastaso per le minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Bidognetti, capoclan dei Casalesi, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, mentre Santonastaso dovrĂ scontare un anno e due mesi. I fatti risalgono al periodo del processo di appello Spartacus che si svolse a Napoli e che vedeva imputati i vertici del clan camorristico. Nel procedimento si sono costituite parte civile la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e l’ Ordine dei giornalisti, a tutela della libertĂ di stampa e dell’incolumitĂ dei cronisti impegnati in inchieste sulla criminalitĂ organizzata. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Minacce a Saviano e Capacchione: confermate le condanne per Bidognetti e Santonastaso

