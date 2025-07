Ricerca sul cancro la Toscana parteciperà a un’azione europea nel programma Horizon

FIRENZE – La Regione Toscana parteciperà all’azione europea finalizzata alla promozione della ricerca sul cancro nell’ambito del programma Horizon. L’ha deciso la giunta regionale, mettendo a disposizione una quota di cofinanziamento di 300mila euro destinata ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale e agli enti di ricerca toscana per la partecipazione a progetti di ricerca congiunti. Non è la prima esperienza per la Regione in tal senso. La Toscana ha già partecipato alle azioni precedenti, denominate Transcan. “Una partecipazione – ricordano i l presidente Giani e l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini che ha presentato la delibera – che ha permesso ai ricercatori toscani di lavorare con gruppi di ricerca europei e internazionali e di crescere attraverso il confronto, contribuendo a migliorare la qualità della ricerca e dell’innovazione tramite la cooperazione”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

