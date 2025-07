Cerca di affocare la compagna poi aggredisce il figlio disabile che cerca di salvarla

Paura ad Ardea, dove un uomo ha aggredito la compagna e il figlio di lei, con disabilit√†, fino a mandarli in ospedale con 60 e 40 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cerca - compagna - figlio - affocare

Interrompe la relazione con la compagna e sparisce nel nulla, si cerca Giuseppe Pasquale Miraglia - Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo la famiglia di Giuseppe Pasquale Miraglia e la compagna Luana Foti che ha denunciato la scomparsa del 22enne di cui si sono perse le tracce a Pellaro dal 22 aprile.

Cerca di strangolare la compagna con il cavo del caricabatterie del cellulare: arrestato - Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti ieri notte in un’abitazione della città per una lite in famiglia e hanno arrestato una nigeriano di 29 anni, con diversi precedenti di polizia, per il reato di tentato omicidio aggravato, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Picchia e cerca di strangolare la compagna col cavo del caricabatterie: arrestato - Perugia, 25 giugno 2025 -  Ieri notte una donna ha rischiato la vita. Il compagno (nigeriano, classe '96, già gravato da precedenti di polizia) durante una lite e incurante della presenza dei tre figli minorenni della coppia, l’ha picchiata al volto per poi tentare di strangolarla dapprima col cavo di un caricabatterie e, successivamente, non riuscendoci, stringendole le braccia intorno al collo.

Cerca di affocare la compagna, poi aggredisce il figlio disabile che cerca di salvarla; Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna; Mangia una mozzarella e rischia di soffocare: 40enne di Anagni ricoverato a Roma in gravi condizioni.

Cerca di affocare la compagna, poi aggredisce il figlio disabile che cerca di salvarla - Si è scagliato contro la compagna e il figlio con disabilità e li ha massacrati di botte fino a mandarli in ospedale. fanpage.it scrive

Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna - Arrestato un 53enne accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento ... Lo riporta romatoday.it