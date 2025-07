Gaza Gaza Gaza | le voci della Palestina risuonano all’Arco Catalano

Mercoledì 16 luglio, alle ore 20, l’Arco Catalano di Salerno ospiterĂ la presentazione del libro "Gaza Gaza Gaza. Gli scrittori della Palestina scrivono ancor2, edito da Atmosphere Libri. Un evento promosso dall’associazione Art.Tre e dall’agenzia editoriale Il Menabò di Roma, con il sostegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Berlino, bambino di 10 anni con bandiera della Palestina inseguito e "preso in custodia" dalla polizia, manifestava contro il genocidio a Gaza - VIDEO - Stando a quanto riportato da alcune ricostruzioni, il bambino non aveva offeso nessuno. Gli agenti hanno sostenuto di averlo fermato perché era rimasto solo in una manifestazione dove "erano stati commessi reati", tra i quali "danni alla proprietà , lesioni personali e esposizione di simboli di organ

Elezioni, Schiano (M5s) partecipa alla manifestazione pro Gaza: "Non si può restare in silenzio sulla Palestina" - Venerdì in Piazza del Popolo a Ravenna, il consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Schiano – ricandidato alle prossime elezioni – ha partecipato alla manifestazione “L’ultimo giorno di Gaza – L’Europa contro il genocidio”.

Striscia di Gaza, Funaro: "Notizie da Palestina sempre più terrificanti" - "Le notizie che arrivano dalla Palestina sono ogni giorno più terrificanti. L'annuncio scellerato di Netanyahu sull'imminente occupazione totale della Striscia di Gaza e sullo spostamento forzato dei civili è un disegno che vìola i principi fondamentali del diritto e dell'umanità .

