Chi ci guadagna dal referendum sulla Slovenia nella Nato

La prima domanda da porre è se c’è stata una pressione esterna dietro la decisione del primo ministro Robert Golob di indire un referendum sulla permanenza della Slovenia nella Nato. Un punto di partenza imprescindibile per distendere un ragionamento il quanto più possibile analitico su un fatto che potrebbe avere parecchi effetti, sia sugli alleati che sui players esterni che puntano all’indebolimento dell’alleanza atlantica. Il parlamento sloveno infatti ha detto sì alla proposta di Levica, partner di coalizione di sinistra di Golob, di indire un referendum consultivo sull’aumento della spesa per la difesa al 3 per cento del Prodotto interno lordo entro il 2030. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi ci guadagna dal referendum sulla Slovenia nella Nato

