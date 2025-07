Immissioni in ruolo docenti 2025 26 ecco la suddivisione per classe di concorso in ogni regione e accantonamenti PNRR2

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso agli Uffici Scolastici il dm n. 137 dell’11 luglio 2025 +l’Allegato A con le istruzioni operative e la tabella B di riparto regionale del contingente. Gli Uffici scolastici provvedono a suddividere il continente tra GaE e concorsi, assegnando il numero max di posti per classe di concorso. . L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526, ecco la suddivisione per classe di concorso in ogni regione e accantonamenti PNRR2 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono già distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI - Le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26 sarà l'argomento principale dell'estate dei precari: le operazioni non sono state ancora avviate.

Immissioni in ruolo docenti 2025, in Emilia Romagna 4.170 posti da assegnare. Ecco la suddivisione per classe di concorso - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ricevuto dal MEF l'autorizzazione ad assumere 48.054 docenti.

