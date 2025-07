Giuli attacca il Corsera | Censurata una mia intervista poi gli illiberali siamo noi di destra…

¬ęDal Corriere della Sera prima mi chiedono una replica a un editoriale velenoso sulla cultura di destra scritto da Ernesto Galli della Loggia, poi cambiano idea virando su un‚Äô intervista a tutto campo, con la prima domanda proprio su Galli della Loggia. Ma siccome la risposta alla domanda non piace decidono di non pubblicare l‚Äôintervista. E dire che, previa supplica del Corriere, avevo anche accettato di togliere le parole ‚Äėperditempo‚Äô e ‚Äėpoltrona di lusso‚Äô. Poi dicono che gli illiberali siamo noi di destra.¬Ľ. Su Facebook, dove ha diffuso la versione integrale del colloquio con un giornalista del Corsera, Alessandro Giuli ha ricostruito i fatti che hanno portato il giornale a non pubblicare una sua intervista: alla base della decisione, secondo il titolare del Mic, alcune accuse indirizzate appunto a Galli della Loggia, storico ed editorialista del quotidiano milanese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

