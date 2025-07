Sinistre con l’elmetto i dem chiedono l’informativa alla Camera Rampelli | basta sciacalli dovrebbero ringraziare Meloni

Il copione è sempre identico, copia e incolla. A ogni occasione le sinistre chiedono lumi alla premier, figuriamoci se non lo fanno per i dazi del nemico Trump di cui Meloni sarebbe suddita. Così all’apertura dei lavori della Camera, Claudio Stefanazzi del Pd si fa avanti e chiede un’informativa urgente nell’aula di Montecitorio da parte della presidente del Consiglio, sul tema dei dazi. Anche alla luce “delle minacce che il presidente Trump ha rinnovato”. Alla richiesta, neanche a dirlo, si è unito il Movimento 5 Stelle, con Enrica Alifano. È partito un secondo dopo l’annuncio della lettera del presidente Usa sulle tariffe al 30% la crociata delle opposizioni contro il governo ‘amico degli yankee’, che è in imbarazzo e che starebbe zitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

