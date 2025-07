Borsa | Europa fiacca insieme a Wall Street Milano -0,05%

Listini di borsa fiacchi in Europa e negli Usa dopo le lettere inviate nel fine settimana dal presidente americano Donald Trump sui dazi, paventando tariffe al 30% per l'Europa dal prossimo 1 agosto. Milano cede lo 0,07%, Madrid √® invariata, Parigi cede lo 0,5%, Francoforte lo 0,6% e Londra guadagna lo 0,3%, mentre il Dow Jones e il Nasdaq cedono lo 0,1%. In assenza di dati macroeconomici di rilievo, gli occhi degli investitori sono puntati sulla vicenda dei dazi, con le trattative ancora in corso e l'inevitabile attesa di un punto di caduta comunque al di sopra del 10%. Nel frattempo il dollaro si stabilizza sopra quota 0,85 euro e 0,74 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si mantiene sotto gli 86 punti, con il rendimento in crescita di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 0,1 punti al 2,72%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

