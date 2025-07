Lavori ultimi ritocchi al Parco della pace di Pontasserchio

San Giuliano Terme (Pisa), 14 luglio 2025 – I lavori di sistemazione del Parco della pace di Pontasserchio sono proseguiti in questi mesi e stanno per essere ultimati dalla società Geste, che ha eseguito gli interventi riguardanti in particolare la sistemazione delle aree verdi e dei percorsi, sia nella fase precedente sia successiva all’Agrifiera, restituendo al parco decoro ed un migliorata e piena fruibilità . Sono state eseguite anche operazioni di messa in sicurezza di alcune alberature a rischio, danneggiate dai violenti eventi climatici degli scorsi mesi. Prevista inoltre l'elaborazione di un piano di rafforzamento del verde con nuove piantumazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori, ultimi ritocchi al Parco della pace di Pontasserchio

In questa notizia si parla di: parco - lavori - pace - pontasserchio

Bagnacavallo, riapre il parco delle Cappuccine dopo i lavori - Il parco urbano, annesso all’omonimo centro culturale che ospita museo, biblioteca e archivio storico, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca uno spazio verde nel cuore del centro storico, ideale per riposare, leggere o giocare.

Chiusi i lavori del nuovo parco "artistico" da 10 mila metri: investiti oltre 700 mila euro - Oltre 10mila metri quadrati di dotazioni pubbliche, tra cui quasi 7mila di verde e oltre 3mila per strade, parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili, entreranno presto nella piena disponibilità della città di Santarcangelo, e in particolare dei residenti di San Michele che avranno a disposizione.

Lavori conclusi, la villetta di Parco degli Aranci riapre dopo 18 mesi - Sono terminati dopo 18 mesi i lavori di riqualificazione della Villa di Parco degli Aranci, bene comune gestito in modo condiviso dal 2019 grazie ad un "patto di collaborazione" stipulato col Comune di Caserta nell’ambito del Regolamento sui Beni Comuni.

VERSO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI AL PARCO DELLA PACE A PONTASSERCHIO I lavori di sistemazione del Parco della pace di Pontasserchio sono proseguiti in questi mesi e stanno per essere ultimati dalla società Geste, che ha eseguito gli interven Vai su Facebook

Parco della pace di Pontasserchio: si va verso la conclusione dei lavori L'assessore Pancrazzi: "Eseguiti interventi riguardanti la sistemazione delle aree verdi e dei percorsi" https://scl.io/dph8stm Vai su X

Lavori: verso la conclusione gli interventi su aree verdi e percorsi del Parco della Pace a Pontasserchio; Parco della pace, ultimi lavori in corso; Parco della pace, ultimi lavori in corso.

Accesso al Parco della Pace di Pontasserchio, ok al progetto esecutivo - Accesso al Parco della Pace di Pontasserchio, ok al progetto esecutivo Di Maio: "Il 2022 è ancora più importante per il Parco della Pace, dal momento che dopo due anni di stop torna Agrifiera. Lo riporta lanazione.it

Messa in sicurezza parco della Pace Pontasserchio: partiti i lavori - Il comune di San Giuliano Terme ha fatto partire i lavori di messa in sicurezza della zona alberata al parco della Pace "Tiziano Terzani" di Pontasserchio. Come scrive lanazione.it