Almost Cops la recensione | una commedia poliziesca senza guizzi

Al centro di Almost Cops un'improbabile coppia di poliziotti che si ritrova a indagare su una pericolosa banda criminale, tra tragedie passate e situazioni paradossali. Su Netflix. Il giovane Ramon, cresciuto con un padre poliziotto, ha seguito le orme del genitore, tragicamente assassinato in servizio davanti ai suoi occhi quando era soltanto un bambino. Il ragazzo è diventato un agente del servizio per la quiete pubblica di Rotterdam, guidato dal desiderio di proteggere la sua comunità e di rispettare così la memoria del genitore. In Almost Cops, un titolo un programma, il protagonista si ritrova ad essere affiancato improvvisamente da Jack, un detective reduce da una missione finita male e declassato per la sua negligenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Almost Cops, la recensione: una commedia poliziesca senza guizzi

In questa notizia si parla di: almost - cops - recensione - commedia

Mister Movie | Da Goodfellas al Nuovo Film Mob Cops: Jeremy Luke Racconta il Legame Incredibile! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Mister Movie | David Arquette Tra Cult Western e Crime: Da Bone Tomahawk a Mob Cops - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Almost cops: una commedia buddy cop di netflix da scoprire con qualche risata in più - Il genere delle commedie poliziesche con protagonisti partner improbabili ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli appassionati di cinema d’azione e umorismo.

Almost Cops, la recensione: una commedia poliziesca senza guizzi; Napad - La rapina - Recensione del film: una rappresentazione realistica del thriller classico; Joker: Folie à Deux – Recensione del film: un'opera tanto luminosa quanto desolantemente triste.

Almost Cops, la recensione: una commedia poliziesca senza guizzi - Al centro di Almost Cops un'improbabile coppia di poliziotti che si ritrova a indagare su una pericolosa banda criminale, tra tragedie passate e situazioni paradossali. Come scrive msn.com

Quasi poliziotti: recensione del buddy movie olandese Netflix - Quasi poliziotti, la recensione del buddy movie olandese tra dolore e redenzione: ricci di cuore e umorismo, profondità e colpi di scena. Segnala cinematographe.it