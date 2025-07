Malgioglio contro Fabio Canino | Io gay di regime? Sono un artista Non mi aspettavo un attacco del genere da lui

È scontro tra Fabio Canino, attore e giurato di Ballando con le Stelle, e il cantante Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è stato definito da Canino «un gay da regime» in un’intervista al Messaggero, una sorta di « giullare di corte riconoscibile e caricaturale» necessario «per andare bene in tv» al giorno d’oggi. Un’affermazione che il cantante ha maldigerito. «Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo, le mie tendenze sessuali sono quelle che porto addosso e non ho mai nascosto. Io la paletta la alzavo vent’anni fa nei programmi di Rai1, lui alza la paletta ancora oggi», replica Malgioglio a FqMagazine. 🔗 Leggi su Open.online

