Fabio Fognini non ha perso tempo: la decisione inaspettata del campione di Arma di Taggia è arrivata subito dopo la conferenza stampa a Wimbledon. Flavia e i bambini non erano in casa, quando si è reso conto che il momento della resa dei conti era arrivato. Ha aperto il frigo, ha preso una birra e ha fatto una chiacchierata con se stesso. Ed è stato così, in questo modo, che Fabio Fognini ha deciso che era tempo di appendere la racchetta al chiodo e di scrivere la parola fine sul capitolo tennis. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’ha fatto al culmine di una battaglia epica contro il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, che ha dovuto sudare molto piĂą delle consuete sette camicie per sconfiggere un avversario che, a dispetto dell’etĂ , quel giorno in campo ha fatto magie inimmaginabili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Fognini torna sui suoi passi: l’incredibile ribaltone spiazza i tifosi