Mase 12.400 richieste per reddito energetico nazionale

Sono disponibili a partire da sabato 12 luglio, sul portale del Gse, gli esiti delle valutazioni svolte sulle 12.400 richieste pervenute nel 2025 per l'accesso al Reddito Energetico Nazionale (Ren), la misura che consente ai nuclei familiari a basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell'unitĂ immobiliare di residenza. "Il Reddito Energetico Nazionale rappresenta una misura concreta per sostenere le famiglie in maggiore difficoltĂ e garantire un accesso equo ai benefici della transizione energetica ", ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. "I numeri confermano una risposta forte, soprattutto nel Mezzogiorno, dove l'impatto sociale ed economico di questo strumento può essere decisivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mase, 12.400 richieste per reddito energetico nazionale

Fondo nazionale Reddito Energetico, approvato l’aggiornamento - ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’aggiornamento del regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico per l’anno 2025.

