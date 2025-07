Ciro Grillo la sentenza slitta a settembre

Si allungano i tempi e si va a settembre per la sentenza, che era attesa per oggi, a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, i quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. Stamattina l’ultima arringa. Si è chiusa questa mattina, con l’ultima arringa del difensore di Edoardo Capitta, la seduta del processo per il presunto stupro di gruppo avvenuto a Porto Cervo nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. L’intervento, durato circa quattro ore, ha concluso la fase delle discussioni difensive prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ciro Grillo, la sentenza slitta a settembre

Strage di Cisterna, sentenza a settembre. La zia di Sodano: "Spendeva al gioco, dopo la morte della madre parlava di suicidio" - E' stato presente in aula anche oggi Christian Sodano, nel processo che lo vede imputato per il duplice omicidio volontario di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente madre e sorella di Desirèe, sua ex compagna.

Processo Ciro Grillo, via alle arringhe dei difensori dei quattro studenti imputati. Sentenza già sabato o a settembre - Tempio Pausania – Processo Grillo, domani (giovedì 10 luglio) iniziano a parlare gli avvocati dei ragazzi.

Grillo jr, sentenza forse a settembre. Tutto si gioca sul ragionevole dubbio - Domani ultima arringa. Se il procuratore non replica arriva subito il verdetto. Altrimenti, passerà l’estate I difensori puntano sulla inattendibilità della accusatrice, smentita in un altro processo da un fotografo.

