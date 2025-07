Mengoni fa sold out allo Stadio di San Siro | Grazie Milano!

Roma, 14 lug. (askanews) - Marco Mengoni si è esibito domenica 13 luglio in uno Stadio di San Siro sold out e lunedì torna con la seconda tappa a Milano. Il concerto di ieri è stato ricco di emozioni, musica e sorprese. Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour Marco negli Stadi 2025, che conta oltre mezzo milione di biglietti venduti, proseguirĂ il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio con la data di Bari (Stadio San Nicola - SOLD OUT) e si concluderĂ con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo - 24 luglio SOLD OUT). Durante il live di domenica Marco ha condiviso il palco con numerosi amici e ospiti speciali: Frah Quintale ha duettato con lui sulle note di Fuoco di Paglia, mentre con Joan Thiele ha interpretato i brani Un Fiore Contro Il Diluvio e il ritornello di Eco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mengoni fa sold out allo Stadio di San Siro: "Grazie Milano!"

