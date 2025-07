Dopo l' arresto di Greta una nuova nave della Freedom Flottila salpa verso Gaza

Una nuova nave della Freedom Flottila proverĂ a rompere il blocco israeliano e raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione stremata da 20 mesi di conflitto. L'Handala, una nave del movimento internazionale non violento a sostegno dei palestinesi, è partita ieri. 🔗 Leggi su Today.it

