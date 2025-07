Come prendersi cura del contorno occhi

La zona del contorno occhi è una delle più delicate dell’intero viso. La pelle in questa area è molto sottile, quasi priva di ghiandole sebacee, e per questo tende a disidratarsi e mostrare i segni del tempo con maggiore evidenza. Rughe, borse, occhiaie e linee sottili sono problematiche comuni che interessano uomini e donne di tutte le età . La cura di questa zona non richiede trattamenti complicati, ma è importante adottare alcuni accorgimenti mirati e costanti. Comprendere le specificità del contorno occhi consente di scegliere i prodotti più adatti e di preservare a lungo uno sguardo fresco e riposato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it