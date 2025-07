Talento e determinazione | Martina Tau tesserata dal Salerno Basket

Tempo di lettura: 3 minuti Il Salerno Basket ’92 definisce il settimo acquisto per la stagione 20252026 assicurandosi le prestazioni della giovane Martina Tau, guardia classe 2005 cresciuta nel florido settore giovanile di San Martino di Lupari (Serie A1). Originaria di Thiene (Vicenza), Tau si è formata in uno dei vivai più strutturati del panorama cestistico italiano, arrivando a debuttare anche nel massimo campionato e disputando le ultime due stagioni in Serie B con continuità e responsabilità . Il direttore sportivo Aurelio De Sio l’ha scelta per la sua energia, il potenziale e le spiccate doti difensive, oltre che per la capacità di rompere gli equilibri nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

