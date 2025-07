Una regia condivisa per avere turismo tutto l' anno | è il protocollo ' Pisa 365'

Nove importanti enti e istituzioni hanno siglato oggi, 14 luglio, il Protocollo d'Intesa 'Pisa 365', un accordo triennale per promuovere la cittĂ come destinazione turistica e culturale di eccellenza attiva tutto l'anno. Le istituzioni coinvolte sono il Comune di Pisa, l’Opera della Primaziale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pisa, il futuro di Filippo Inzaghi è tutto da scrivere: sullo sfondo c'è il Palermo - Pippo Inzaghi ha sviluppato una dote piuttosto importante e piuttosto rara, in un mondo particolare come quello del calcio in cui le parole `programmazione`.

Conclusa con il tutto esaurito la quinta edizione del Festival della Robotica di Pisa - Si è conclusa con un tutto esaurito, tra spettacoli, stand e incontri, la quinta edizione del Festival della Robotica di Pisa, appuntamento cardine per il mondo della robotica e delle tecnologie innovative.

Tutto l’amore social: "Innamorato di Pisa" - "La maratona è completata" scrive Miguel Veloso sul proprio profilo Instagram. L’ex centrocampista portoghese ha voluto affidare ai social le sue dichiarazioni al termine della stagione, la prima che ha vissuto dall’altra parte del campo, facente parte dello staff nerazzurro: "Vorrei ringraziare il Pisa per l’opportunità , mister Inzaghi per avermi accettato e avermi dato la libertà di fare".

#specializzazioneCFS Si chiude domani il corso di "Museologia e museografia" della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell'UniversitĂ di Pisa, con un seminario finale dedicato a " Vai su Facebook

Lotta all’evasione Pisa firma protocollo - Il protocollo avrà valore di tre anni, con ulteriore possibilità di rinnovo. Scrive lanazione.it

Pisa, Gilardino in conferenza stampa: "Voglio una squadra con spirito garibaldino" - Il nuovo allenatore del Pisa Alberto Gilardino si è presentato oggi alla stampa. Secondo sport.sky.it