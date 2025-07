La quinta stagione di Emily in Paris sarà girata anche a Venezia

Non solo Roma: la nostra americana a Parigi preferita gira lo stivale passando anche per un’altra città iconica. La quinta stagione di Emily in Paris passa anche per Venezia infatti, anche se non è ancora confermato ufficialmente da Netflix. Sappiamo, comunque, che la troupe girerà la nuova stagione a Roma, dove si è concluso l’ultimo episodio del quarto capitolo della serie. Emily in Paris va a Roma ma anche a Venezia: l’indiscrezione. Ancora non ci sono, appunto, conferme da parte di Netflix, ma a rilasciare l’indiscrezione ai giornalisti è lo stesso governatore della Regione Veneto Luca Zaia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La quinta stagione di Emily in Paris sarà girata anche a Venezia

