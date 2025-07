Avellino sotto shock | investito il cane di quartiere Pippo in via Campane

Pochi istanti fa, il cane di quartiere Pippo è stato investito in via Campane, ad Avellino. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’animale sarebbe stato travolto da un’auto in transito. Pippo, randagio molto conosciuto e amato dai residenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: pippo - avellino - investito - cane

?LIVE UNICA SPORT? 27 GIUGNO 2025 ? Mercato, il Catania starebbe sondando il terreno per l’esterno d’attacco dell’Avellino Alessio Tribuzzi ? Mercato,... Vai su Facebook

Avellino sotto shock: investito il cane di quartiere Pippo in via Campane; Sally, la cagnolina che consolava i parenti ai funerali, morta investita da un pirata della strada. «Sarà ricordata con una statua», promette il sindaco; Acqua e carezze per “Pippo” il cane adottato dal quartiere investito in Via Circumvallazione.

Avellino: troppo cibo per Pippo, il cane di quartiere - Momenti di preoccupazione per lo stato di salute di Pippo, il meticcio conosciuto e amato dagli avellinesi che a marzo di quest’anno ha ufficialmente ottenuto dal Comune lo status di cane di ... Riporta ilmattino.it

"Basta cibo per Pippo": il Comune ordina la dieta per il cane più ... - Disavventura per Pippo, il cane adottato da tutta Avellino, che è finito in clinica per una serie di accertamenti: il cane, infatti, riceve troppo cibo dagli abitanti. Scrive fanpage.it