Amianto dalla Regione oltre 3 milioni per la bonifica degli edifici pubblici

Via libera dalla Giunta regionale al bando per la rimozione dell'amianto dagli edifici di proprietà di Comuni e Province, che aprirà entro la fine del mese di luglio, e che poggia su una dotazione finanziaria di 3 milioni e 141mila euro di fondi regionali, per il triennio 2025-2027. Si tratta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Amianto, ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro. Alla famiglia 1,5 milioni: «Non conosceva i rischi, poi quel sangue...» - È più viva che mai la speranza per tutte le vittime che sono state esposte all?amianto o hanno contratto patologie correlate all'asbesto dopo la sentenza emanata.

Amianto, 1,4 milioni dalla Regione per rimozione e smaltimento in condomini e abitazioni private - Un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni siciliane.

Amianto, 1,4 milioni dalla Regione per rimozione e smaltimento in condomini e abitazioni private - Un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni siciliane.

Consiglio Metropolitano di Napoli, fondi e interventi per strade , scuole , Piano Strategico e progetti sociali Finanziati anche la bonifica e lo smantellamento di 104 alloggi contenenti amianto al Campo Bipiani di Ponticelli e il completamento del Muse Vai su Facebook

