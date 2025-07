Nuovo appuntamento con La serie di Michelle e Robert King, un mix perfetto di legal drama e thriller investigativo, dove Elsbeth Tascioni usa il suo acume per risolvere misteri con intelligenza e ironia. Questa sera, 14 luglio, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi, regalando al pubblico un mix irresistibile di suspense, colpi di scena e personaggi memorabili. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del genere, pronti a seguire le brillanti e anticonvenzionali indagini della protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elsbeth 2 su Rai 2: trama e cast della puntata del legal-drama di stasera 14 luglio