Gragnano propone l’istituzione di un Comitato permanente contro il gioco d’azzardo patologico

: “Serve un’azione corale per tutelare i piĂą fragili”. Gragnano (NA), 11 luglio 2025 – Il Comune di Gragnano lancia un appello forte e chiaro alle istituzioni del territorio per contrastare l’allarmante diffusione del gioco d’azzardo patologico. Alla luce dei dati recentemente diffusi dall’Osservatorio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Gragnano propone l’istituzione di un Comitato permanente contro il gioco d’azzardo patologico

In questa notizia si parla di: gragnano - gioco - azzardo - patologico

#Cronache #Politica #giocodazzardopatologico Gragnano (NA) contro il gioco d’azzardo patologico: il sindaco propone un Comitato permanente interistituzionale http://dlvr.it/TLsVVx Vai su X

Lotta al gioco d'azzardo patologico: Gragnano propone un comitato permanente; Gragnano e la movida pericolosa sotto controllo: inaugurata videosorveglianza intelligente; Castellammare, nel corteo per Gaza spunta “Gigi resisti”.

Lotta al gioco d’azzardo patologico: Gragnano propone un comitato permanente - Lotta al gioco d’azzardo patologico: Gragnano propone un comitato permanente OttoPagine Il comune di Gragnano ha già formalizzato la proposta, restando disponibile per un incontro operativo che ... msn.com scrive

Gragnano in prima linea contro il gioco d’azzardo patologico: proposta l’istituzione di un Comitato permanente interistituzionale - Il Comune resta ora in attesa di un riscontro istituzionale per programmare un incontro operativo, utile a definire tempi, ruoli e strumenti concreti per dare forma al Comitato ... Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com