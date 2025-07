Ermal Meta a Palmanova Village per le Summer Nights 2025

Venerdì 18 luglio alle 21 salirĂ sul palco Ermal Meta, cantautore, compositore e polistrumentista dall’animo poetico che dopo aver concluso i concerti nei teatri, sta girando l’Italia per presentare il suo ultimo romanzo prima di iniziare il tour estivo che partirĂ dall’Albania, suo paese. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

