Mondiali pallanuoto | l' Italia la spunta ai rigori con la Serbia e accede ai quarti

L’Italia della pallanuoto si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale di Singapore, grazie al successo ai rigori sulla Serbia. Il Settebello, che all’esordio nel girone aveva battuto la Romania, si è fatto raggiungere sul 13-13 a pochi secondi dalla fine della partita, ma ai rigori è riuscita a imporsi, con quattro centri su cinque contro i tre su cinque dei campioni olimpici in carica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiali pallanuoto: l'Italia la spunta ai rigori con la Serbia e accede ai quarti

