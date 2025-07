Cremona – Quando i carabinieri sono arrivati gli animi si sono calmati all’improvviso. Poco prima delle 4 di domenica notte i carabinieri del radiomobile sono intervenuti lungo il Po, dove erano presenti diverse persone un po’ su di giri. Durante il controllo sono stati identificati quattro giovani; due di loro, rispettivamente di 29 e 26 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, nello specifico MDMA e cocaina, detenuta pare per uso personale. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura quali consumatori. Domenica sera invece i Carabinieri della Stazione di Piadena Drizzona hanno denunciato un uomo di 25 anni ritenuto responsabile di violazione delle norme sull’immigrazione, segnalando anch'esso alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, giovani fermati con droga