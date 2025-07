Cosche e traffico di droga 35 arresti a Reggio Calabria Il procuratore | Oggi la ‘ndrangheta ha 60mila affiliati

“A questi risultati non si arriva se non si dispone di strumenti adeguati, di professionalità adeguate e, soprattutto, di organici adeguati a contrastare un fenomeno che è imponente nei numeri e nella sua capacità operativa. Noi lo sappiamo perché questo fenomeno cerchiamo di contrastarlo da anni. Ma sappiamo perfettamente che hanno disponibilità di risorse finanziarie, materiali oltre che di un enorme numero di soggetti affiliati, contigui e collegati che operano all’interno di un sistema che ha determinate logiche mafiose. I numeri sono enormi: la ‘ndrangheta oggi ha 400 famiglie, ha un numero di affiliati non inferiore a 60mila soggetti e soprattutto non ha spazi territoriali in cui non è presente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

