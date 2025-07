Parma e Inter primi avversari all’Allianz Stadium | al via la vendita dei biglietti

Si avvicina l’inizio della nuova stagione, con la Juventus che il prossimo 24 luglio darà il via alla preparazione estiva in vista della prima giornata di campionato, fissata per il 24 agosto contro il Parma. I ducali e poi l’Inter saranno le prime due avversarie all’Allianz Stadium e da domani, martedì 15 luglio, il club bianconero, come comunicato in una nota ufficiale sul proprio sito, metterà a disposizione i biglietti, a partire dalla fase Member. Il comunicato della Juventus. La stagione 2025-26 sta per iniziare e l’Allianz Stadium è già pronto ad accogliere i tifosi bianconeri per l’inizio del nuovo campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

