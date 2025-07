E anche lei… Caterina Balivo sorpresa al mare | le foto in bikini e i fan impazziti

C’è un dettaglio, semplice e umano, che quest’estate sembra raccontare più di mille interviste su Caterina Balivo: la pancetta. Mostrata senza filtri né timori, con naturalezza e una punta di orgoglio. La conduttrice di La volta buona, in vacanza a Capri, ha condiviso sui social uno scatto in bikini nero, il primo dell’estate. Un’immagine che segna una piccola rivoluzione personale: quella parte del corpo che per anni ha cercato di nascondere, coprendola con costumi interi, slip a vita alta o una mano strategica sul ventre, oggi è lì, visibile, libera. Chi segue Caterina Balivo da tempo sa che la pancia è sempre stato uno dei suoi crucci, come lei stessa ha raccontato più volte con sincerità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: caterina - balivo - bikini - sorpresa

Caterina Balivo, Genitori: Chi Sono E Che Lavoro Fanno! - Caterina Balivo, chi sono i genitori e che lavoro fanno? Un legame forte, fatto di scelte, sacrifici e valori autentici.

“Una balena, grossa come il tuo divano”. La vip travolta dagli insulti: Caterina Balivo scioccata - Nel pomeriggio di martedì 30 aprile, i riflettori della trasmissione La Volta Buona si sono accesi su un tema delicato e attuale: il rapporto con le diete e il peso corporeo.

“Hai fatto qualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capito cosa ti è successo”: Caterina Balivo imbarazza Pasquale La Rocca in diretta. E lui arrossisce - “Possiamo fare un’inquadratura da sola a Pasquale La Rocca?”. La domanda è arrivata in piena diretta su Rai 1, nel corso del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo.

La Volta Buona, Fabio Testi presenta a sorpresa la nuova fidanzata Sunny; Caterina Balivo, bikini e smagliature, lei commenta così: «Accettatevi per come siete senza usare filtri»; Caterina Balivo: «L'aiuto dei nonni con i figli non basta. Battiamoci per strutture e servizi perché la vita d.

Caterina Balivo in bikini senza trucco e con la pancetta che abbiamo tutte, la foto rara - Caterina Balivo lo dice da sempre che la pancetta è il suo problema ma questa estate in bikini non la nasconde più ... Riporta ultimenotizieflash.com

Caterina Balivo, (dolce) sorpresa nel camerino a “La Volta Buona ... - Caterina Balivo è seguitissima nel suo programma di Rai 1, La Volta Buona dove, ogni giorno, intervista numerosi ospiti che raccontano la propria vita tra gioie e dolori. Scrive leggo.it