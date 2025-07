Documentario narrato dal figlio di un funzionario di Hamas | bufera sulla Bbc

Ancora polemiche sulla BBC. Si è infatti riacceso il dibattito sul documentario “Gaza: How to Survive a War Zone” mandato in onda dall’emittente britannica e poi ritirato dalle piattaforme di streaming dopo che è emerso che il narratore tredicenne era il figlio di un funzionario di Hamas. Ebbene, un report pubblicato oggi sulla base di un'inchiesta indipendente conferma che vi è stata una violazione degli standard "di accuratezza" e trasparenza prevista dalle regole. Il documentario in questione è dedicato alle conseguenze dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Tra i narratori c’è anche un bambino di 13 anni – Abdullah Alyazouri, presentato come testimone diretto dei fatti – che è il figlio di un ex “viceministro” di Hamas, Ayman Alyazouri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

