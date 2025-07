Matera Imma Tataranni torna senza Calogiuri | Alessio Lapice saluta la serie quinta stagione in arrivo su Rai 1

La tensione erotica tra il maresciallo Ippazio Calogiuri e il sostituto procuratore Imma Tataranni potrebbe davvero essere giunta al capolinea. A lasciarlo intendere è Alessio Lapice, interprete del personaggio per quattro stagioni nella serie campione d’ascolti di Rai 1, che annuncia: “Imma Tataranni ci sarà un’altra stagione, io molto probabilmente non ci sarò”. Con un post emozionante sui social, Lapice ha voluto salutare il pubblico e il suo personaggio: “È stata una storia meravigliosa. Voi siete stati meravigliosi. A Calogiuri gli dico come direbbe Vecchioni: ‘Sogna, sogna ragazzo sogna.’. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

