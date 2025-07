Borsa | Europa fiacca insieme a Wall Street Milano -0,05%

Listini di borsa fiacchi in Europa e negli Usa dopo le lettere inviate nel fine settimana dal presidente americano Donald Trump sui dazi, paventando tariffe al 30% per l'Europa dal prossimo 1 agosto. Milano cede lo 0,07%, Madrid √® invariata, Parigi cede lo 0,5%, Francoforte lo 0,6% e Londra guadagna lo 0,3%, mentre il Dow Jones e il Nasdaq cedono lo 0,1%. In assenza di dati macroeconomici di rilievo, gli occhi degli investitori sono puntati sulla vicenda dei dazi, con le trattative ancora in corso e l'inevitabile attesa di un punto di caduta comunque al di sopra del 10%. Nel frattempo il dollaro si stabilizza sopra quota 0,85 euro e 0,74 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si mantiene sotto gli 86 punti, con il rendimento in crescita di 1,2 punti al 3,58% e quello tedesco di 0,1 punti al 2,72%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Europa fiacca insieme a Wall Street, Milano -0,05%

In questa notizia si parla di: europa - borsa - milano - fiacca

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - Mercati azionari del Vecchio continente incerti: in apertura la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,3%, con Parigi e Francoforte che oscillano attorno alla parità.

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - Mercati azionari del Vecchio continente incerti: in apertura la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,3%, con Parigi e Francoforte che oscillano attorno alla parità.

Borsa: l'Europa chiude a 2 velocità, Parigi +0,5%, Londra +0,14% - Hanno chiuso la seduta a 2 velocità le principali borse europee prima del ponte del 1/o maggio. Parigi ha guadagnato lo 0,5% a 7.

Borsa: l'Europa sale in attesa di Trump, Milano fiacca. Scommesse su accordi bilaterali. Future Usa e dollaro deboli #ANSA Vai su X

? Future Usa cauti, male i bond. A Milano banche in ordine sparso Leggi l'articolo #Borsa Vai su Facebook

Borsa: Europa fiacca insieme a Wall Street, Milano -0,05%; Borsa: Europa in rialzo con ottimismo su accordo dazi, Milano fiacca (-0,1%); Borsa: l'Europa sale in attesa di Trump, Milano fiacca.

Borsa: Europa fiacca insieme a Wall Street, Milano -0,05% - Listini di borsa fiacchi in Europa e negli Usa dopo le lettere inviate nel fine settimana dal presidente americano Donald Trump sui dazi, paventando tariffe al 30% per l'Europa dal prossimo 1 agosto. Da ansa.it

Borsa: Seduta fiacca per Milano (-0,06% alle 16:00) - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Secondo teleborsa.it