Forbidden fruit replica puntata del 14 luglio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 14 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Nella puntata odierna Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe segnare una svolta decisiva nella loro relazione. Zeynep accetta, tra mille dubbi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 13 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntata del 14 luglio in streaming | Video Mediaset

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - anticipazioni e trama di forbidden fruit: scoperta choc di zeynep. La nuova soap turca in onda su canale 5, Forbidden Fruit, sta catturando l’attenzione del pubblico grazie a una trama ricca di colpi di scena, intrighi e passioni.

Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti - La terza settimana di Forbidden Fruit, la popolare soap turca trasmessa su Canale 5 alle 14:10, si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti intensi.

Forbidden Fruit, Halit muore? La tragedia coinvolge Ender e Yildiz - Le tensioni nelle prossime puntate di Forbidden Fruit aumentano sempre di più. Infatti, il pubblico di Canale 5 non assisterà più solo a semplici intrighi e piccoli piani dietro le quinte, ma anche ad alcune tragedie.

