Dazi l' accusa di Trump | Derubati per decenni da amici e nemici

Articolo in aggiornamento Donald Trump tiene la barra dritta. Il presidente americano ha scelto Truth per tornare a parlare di dazi e ha lanciato un messaggio ad alleati e non: "Gli Stati Uniti sono stati derubati sul commercio (e anche sul piano militare!) sia da amici che da nemici per decenni. Questo ha avuto un costo di migliaia di miliardi di dollari, ed è semplicemente insostenibile - e non lo è mai stato!". Il presidente americano ha poi aggiunto: "Gli altri Paesi dovrebbero prendersi un momento e dire: 'Grazie per il lungo giro gratis durato anni, ma sappiamo che ora dovete fare ciò che è giusto per l'America'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, l'accusa di Trump: "Derubati per decenni da amici e nemici"

