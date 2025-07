Pioggia di milioni per Sinner | ecco quanto ha incassato l’azzurro dopo Wimbledon

Jannik Sinner è l’uomo piĂą chiacchierato del momento. Il numero uno al mondo ha vinto Wimbledon e sono tanti i motivi per cui l’azzurro può gioire. Con la vittoria nel torneo di Wimbledon Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis e dello sport italiano. Nessuno prima di lui nel nostro paese aveva mai vinto sui campi dell’All England Club, recentemente Jasmine Paolini e Matteo Berrettini ci avevano provato e avevano raggiunto la finale ma ora il fenomeno azzurro è riuscito a fare la storia. Le immagini della sua vittoria stanno facendo il giro del mondo in queste ore e ci sono tanti i motivi per esultare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pioggia di milioni per Sinner: ecco quanto ha incassato l’azzurro dopo Wimbledon

Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale - Jannik Sinner arriva in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.

Internazionali di Roma: avvio shock di Sinner, poi la rimonta. L’azzurro domina il secondo set contro Paul - Avvio shock per il numero uno al mondo di tennis, Jannik Sinner, nella semifinale agli Internazionali di Roma.

LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 3-0, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro prende il largo nel set decisivo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Lungo il rovescio dell’altoatesino. 3-1 Si sblocca Paul, dopo 9 game per Sinner.

#Wimbledon Pioggia sui campi da gioco. Sospese da piĂą di un'ora le partite, tra cui il match #Cobolli-#Mensik con l'azzurro che conduceva per un set a zero. Nessuna notizia sull'inizio dell'incontro #Sinner-#Martinez, previsto da calendario alle 14:30 Foto ar Vai su Facebook

#Wimbledon Ripresi i match dopo l'interruzione di circa due ore per pioggia. Gli italiani ora in campo: #Cobolli contro #Mensik e #Sinner contro #Martinez. Entrambi al momento in vantaggio. Sul campo 18 #Bencic-#Cocciaretto; l'azzurra per ora è sotto di un Vai su X

Wimbledon, Sinner "scappa" da Alcaraz: ecco come cambia la classifica Atp - Un divario che supera abbondantemente i tremila punti: Jannik Sinner è sempre più solo al comando del ranking Atp, ecco di quanto aumenta il divario da Alcaraz e chi sono i top ten mondiali ... Come scrive msn.com

Il regno di Alcaraz è finito: Sinner è il nuovo re di Wimbledon - L’azzurro s’impone in quattro set e spezza il tabù contro lo spagnolo. Si legge su msn.com