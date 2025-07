Unicredit l’Ue contro il golden power usato dal governo Meloni | Non rispetta le regole dell’Unione L’ira di Salvini

Annunciata la scorsa settimana, oggi è effettivamente arrivata la lettera della Dg Comp, la direzione della commissione europea sulla concorrenza, che boccia la scelta del governo Meloni di attivare il golden power per ostacolare l’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm. La lettera della commissione dice infatti che gli stati possono bloccare operazioni di questo tipo quando c’è un interesse legittimo «o quando una fusione presenta un potenziale rischio per la sicurezza pubblica», ma nel caso di Unicredit il problema non ci sarebbe e quindi l’attivazione del golden power non soddisferebbe l’articolo 21 del regolamento Ue, come ha spiegato, dopo l’invio della lettera, il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier. 🔗 Leggi su Open.online

